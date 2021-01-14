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Негода в Україні: за день сталося понад 1200 ДТП

Четвер 14 січня 2021 23:47
Негода в Україні: за день сталося понад 1200 ДТП
Фото: снігопад (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

В Україні сьогодні значно ускладнилися погодні умови через снігопад. Всього від початку доби надійшло понад 1200 повідомлень про дорожньо-транспортні пригоди (ДТП).

Про це повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ (МВС).

Так, негода вирує у Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській, Тернопільській, Хмельницькій, Київській областях і місті Києві.

В Україні цілодобово працює оперативний штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на автомобільних дорогах державного значення. Патрульна поліція працює в посиленому режимі.

"Усіх учасників дорожнього руху закликаємо бути дуже уважними, обережними та неухильно дотримуватися ПДР", - йдеться в повідомленні.

У МВС також нагадують, що 15-16 січня в Україні очікується значне зниження температури: вночі до 12-18 градусів морозу, в північних областях місцями до 21 градуса морозу, вдень до 10-16 градусів морозу. 17-18 січня холодна погода утримається.

РБК-Україна писало, що станом на 19:00 правоохоронці отримали 159 повідомлень про автомобільні аварії на дорогах Києва.

Нагадаємо, синоптики попереджали про снігопад у Києві. Опади прогнозували сьогодні та завтра.

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