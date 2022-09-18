Негода у Бурині: людей дістають з-під завалів, серед поранених немовля

"На даний момент 4 людей з легкими тілесними ушкодженнями, 1 жінка госпіталізована до Конотопської ЦРЛ. Також травмована піврічна дитина, наразі знаходиться в лікарні", - розповів він.

За його словами, близько 20 приватних будинків лишилися без даху.

"Є сильно зруйновані хати. Пошкоджена АЗС та ще ряд нежитлових приміщень у громаді. Рятувальники дістають людей з-під завалів, - додав Живицький. - Триває робота по евакуації людей з постраждалих будинків, самі ж будівлі накривають шифером та плівкою з матеріальних резервів".

На місці працюють аварійні бригади енергетиків.