Біля Авдіївки бойовики вели вогонь з гранатометів

На Донбасі 4 вересня було зафіксовано один факт порушення режиму припинення вогню. Бойових втрат та поранень внаслідок пострілів серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Поблизу населеного пункту Авдіївка бойовики здійснили поодинокі постріли з гранатометів та кілька коротких черг зі стрілецької зброї.

"На провокації ворога наші захисники вогонь у відповідь не відкривали", - зазначили у штабі ООС.

Від початку поточної доби, 5 вересня на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

За інформацією штабу ООС, на Донбасі продовжується ліквідація пожеж.

"Підрозділи Збройних Сил України спільно з вогнеборцями ДСНС беруть участь в гасінні вогню поблизу населених пунктів Лопаскине, Трьохізбенка, Новгородське та Красногорівка. До ліквідації пожеж залучена необхідна кількість техніки та особового складу", - повідомили у прес-центрі.

Крім того, у прифронтових районах сапери Об’єднаних сил розмінували більше десяти гектарів території, знайшли та передали на знищення 58 вибухонебезпечних предметів.

Для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. За минулу добу вони відремонтували 11 будинків. Ще на дев’яти об’єктах роботи продовжуються.

Нагадаємо, за минулу добу, 3 вересня, по всій лінії зіткнення зберігався режим "тиші", бойових втрат і поранення серед українських військових не було.

Крім того, штаб ООС звинуватив бойовиків в причетності до пожеж на Донбасі.

Також повідомлялося, що в Луганській області в результаті пожеж загинув один військовослужбовець, ще дві людини з опіками різного ступеня тяжкості госпіталізовані.