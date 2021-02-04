Непоганий результат: Ляшко назвав відсоток летальності від COVID в Україні

Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

В Україні летальність від коронавірусу становить менше ніж 2%. Переважна більшість смертей фіксують серед пацієнтів старше 60 років.

Про це під час дискусії "Пандемія COVID-19 у контексті гуманітарної кризи: ситуація на сході України" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, найвища летальність зафіксована у Кіровоградській області - 3,3%. При цьому в даній області фіксують найменше захворювань. Найнижча летальність від COVID в Рівненській та Черкаській областях.

"Зараз летальність у нас становить трохи менш як два відсотки - 1,9%. Це непоганий показник у порівнянні зі світовим та загальноєвропейським показниками", - заявив Ляшко.

Він додав, що 84% летальних випадків були зафіксовані серед людей старше 60 років. У зв'язку з цим кампанія вакцинації, яка повинна початися в середині лютого, крім медпрацівників, буде охоплювати і людей старше 60 років.

Всього в Україні відсоток виявлення коронавірусу серед тих, кому робили тест, становить 23%.

Нагадаємо, всього в Україні з початку пандемії коронавірус зафіксували вже у більш ніж 1,2 млн осіб, 23 229 - летальні випадки.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна планує перемогти коронавірус в цьому році.