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Непал закрив доступ до Евересту через COVID-19

Автор: Игорь Литвиненко

Влада Непалу закрила доступ до Евересту через виявленого випадку коронавірусу. Про терміни відновлення транспортного сполучення поки невідомо.

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Про це повідомляє The Himalayan.

Так, випадок коронавірусу був підтверджений 22 жовтня в населеному пункті Намче-Базар поблизу Евересту. У п'ятницю, 23 жовтня, в Намче-Базар буде відправлена ​​група лікарів для збору масових проб для тестування.

Намче-Базар є ключовим пунктом для альпіністів, які піднімаються на Еверест.

Відзначається, що уряд Непалу лише недавно відкрив для туристів Еверест. Нагадаємо, влада Непалу середині березня заборонила видавати дозволи на підйом на гору.

Раніше РБК-Україна писало, що в країнах Європи зафіксували новий антирекорд по коронавірусу - за добу 22 жовтня підтвердили понад 217 тисяч випадків. Всього з початку пандемії в регіоні захворіли майже 8 мільйонів осіб.

Також повідомлялося, що Словаччина з 24 жовтня по 1 листопада вводить комендантську годину на тлі пандемії коронавірусу. Рішення пов'язане з різким зростанням захворювань COVID-19.

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Новини України ЭверестНепалКоронавірус