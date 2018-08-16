Неофіційні постачальники онлайн-ігор переводили в готівку десятки мільйонів, - Нацбанк

НБУ попереджає банки та небанківські фінустанови про ризиковані фінансові операції

Національний банк України звернувся до банків і небанківських фінансових установ з метою попередити про ризиковані фінансові операції. Серед них - прийом платежів за комп'ютерні ігри, лотереї, онлайн-ігри та онлайн-сервіси, йдеться в документі НБУ, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Посилаючись на Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового ураження", НБУ застерігає від співпраці з неофіційними постачальниками цих послуг, на рахунках яких накопичувалися десятки мільйонів гривень.

Ці кошти в кінцевому підсумку розподілялися на рахунки фізичних і юридичних осіб, а також на придбання "титульних знаків" Webmoney. Таким чином гроші "розмазувалися" у ланцюжках фінансових операцій, за твердженням НБУ, що мають ознаки фіктивності. В цьому випадку банки не виконували аналіз фінансових операцій постачальників послуг і їх відповідність вказаній діяльності.

Комітет експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму називає високий обіг готівки і фіктивне підприємництво основними загрозами для фінансової системи та економічної безпеки України. НБУ звертає увагу на необхідність ідентифікації і верифікації постачальників послуг, ретельне вивчення клієнта та аналіз його фінансового стану та діяльності. Крім того, співпраця з неперевіреними клієнтами порушує авторські права розробників онлайн-ігор і сервісів.

Як повідомляється, на думку експертів, подібний запит Нацбанку - планова ініціатива регулятора, спрямована на структурування транзакційного бізнесу в Україні, його максимальну формалізацію та приведення у відповідність з нормами ЄС. Наприклад, зростання позиції України в міжнародному рейтингу Doing Business безпосередньо пов'язують з жорсткою монетарною політикою НБУ, завдяки якій вдалося стабілізувати курс національної валюти і полегшити процедуру взаєморозрахунків з іноземними контрагентами.

У разі сумнівів у достовірності інформації, наданої постачальником послуг, Нацбанк рекомендує проводити поглиблену перевірку згідно з українським законодавством.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", єдиною платіжною системою в Україні, яка профільно займається онлайн-іграми, є внутрішньодержавна платіжна система "ЛЕО", зареєстрована ФК "Леогейминг Пей" в січні 2017 року. На даний момент у складі ВНПС "ЛЕО" вже 13 учасників, серед яких найбільші небанківські фінансові установи країни, оператори послуг платіжної структури, а також український банк SkyBank. Розрахунковим ж банком для ФК "Леогейминг Пей" є:

"Укргазбанк" - заснований у 1993 році державний банк, що володіє технічною можливістю емісії електронних грошей. "Конкорд банк" - український комерційний банк з 12-річною історією і широкими можливостями для экварийнга.

Повідомляється, що ФК "Леогейминг Пей" (LeoGaming) - міжнародна процессинговая компанія зі штаб-квартирою в Києві, відповідальна за прийом платежів на користь різних онлайн-ігор і створює платіжні рішення для бізнесу.

Наголошується, що серед партнерів LeoGaming - провідні світові видавці і розробники онлайн-ігор, платіжні системи (Wargaming, MasterCard, Xsolla та інші), компанія володіє власним процесинговим центром і командою розробки. Серед створених платіжних рішень: додаток для безготівкової оплати паркування Parking UA, чат-боти для українських банків (чат-бот фестивалю Atlas Weekend спільно з Ощадбанком), розробка платіжного чат-бота LeoBot, визнаного другим найкращим сервісом p2p-переказів за версією PaySpace Magazine, і багато іншого.

Зазначається, що у лютому 2018 року компанія LeoGaming потрапила в список найбільших fintech-компаній України за версією UNIT City та USAID.