Эту ошибку во время похудения делают все: так вы не сбросите вес
Во время попыток похудеть многие люди сокращают потребление клетчатки, считая ее лишней. Однако клетчатка играет ключевую роль в контроле веса и способствует длительному ощущению сытости.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Eating well.
Почему клетчатку избегают при похудении
Диетолог Мелисса Митри рассказала, что избегании клетчатки может привести к нарушению пищеварения и ухудшению общего здоровья.
Клетчатка является ключевым питательным веществом для похудения. Употребление большего количества тесно связано с успешным контролем веса, поэтому стоит перейти к более сбалансированному подходу, отдавая приоритет клетчатке вместе с другими питательными веществами.
Обратите внимание на пищевые волокна на этикетках, чтобы увидеть, сколько их в разных продуктах, которые вы покупаете.
Кроме того, люди часто считают, что получают достаточно клетчатки, употребляя больше фруктов и овощей. Однако, вам нужно съесть много таких продуктов, чтобы достичь от 25 до 38 граммов в день.
Стоит разнообразить свою тарелку цельнозерновыми продуктами, бобовыми и фасолью.
Как есть достаточно клетчатки и сократить калории
Стремясь похудеть, следуйте этим стратегиям, чтобы поддерживать высокий уровень клетчатки и низкий уровень калорий.
Отдавайте предпочтение белкам и клетчатке
Оба эти питательные вещества важны для ощущения сытости. Планируя свой рацион, убедитесь, что у вас есть один-два качественных источника белка и клетчатки, такие как тунец, курица и листовая зелень.
Помните о разнообразии
Вы найдете клетчатку во всех видах продуктов, поэтому не ограничивайтесь лишь горсткой фруктов и овощей. Цельнозерновые продукты, бобовые, орехи и семена - это также продукты с высоким содержанием клетчатки.
Добавьте в завтрак больше клетчатки
Правильный завтрак может помочь вам бороться с дефицитом калорий. Вместо того, чтобы пытаться есть меньше, потребляйте достаточно нужных питательных веществ, чтобы оставаться сытыми.
Попробуйте добавить в завтрак блюда с высоким содержанием клетчатки, такие как овсянка.
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