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Необхідно вводити нові механізми фінансування житлового будівництва, - Стріхарський

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Київ, Вівторок 31 серпня 2021 16:38
Необхідно вводити нові механізми фінансування житлового будівництва, - Стріхарський Фото: Андрій Стріхарський (facebook.сom/ strikharskiy)
Автор: Наталія Гурковська

Після серії "круглих столів" з експертами на тему "Впровадження ескроу-рахунків та проектного фінансування житлового будівництва" в Україні вирішили просувати ідею європейської фінансової культури в практичну площину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ініціативу нардепа Андрія Стріхарського, якою він поділився в Facebook.

"Сьогодні, активно займаюся з колегами з комітету Верховної ради України з питань місцевого самоврядування створенням і впровадженням конкретних механізмів в українське законодавство", - запевнив він.

За словами Стріхарського, якщо ви вирішили купити квартиру, підібрали відповідний варіант і перевірили юридичну чистоту нерухомості, то хвилюватися залишається тільки про одне - як безпечно провести саму угоду, щоб не втратити гроші. Один з кращих варіантів убезпечити себе - рахунок ескроу.

"Рахунок ескроу - це спеціальний рахунок для безпечного проведення розрахунків між покупцем і продавцем. Він автоматично переходить від одного власника до іншого тільки при настанні певних умов", - пояснює нардеп.

Так, як розповідає політик, сутність цього механізму в наступному: покупець кладе гроші на рахунок ескроу, а продавець може їх забрати, коли виконає умови, заздалегідь прописані в договорі. Банк, або нотаріус, як незалежний посередник стежить за виконанням цих умов.

"Негативні явища, які відбулися в останні роки в будівництві житла, призвели до проблем ошуканих інвесторів і довгобудів. Цілком зрозуміло, що необхідно вводити нові механізми фінансування житлового будівництва, які б забезпечили інвесторам надійну гарантію збереження їх коштів і своєчасне введення об'єктів в експлуатацію. А покупцям житла гарантували б збереження їх фінансових вкладень", - резюмує Стріхарський.

Як повідомлялося, раніше забудовники поділилися рішеннями для покупки квартири без допомоги банку.

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