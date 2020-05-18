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У німців погіршилося ставлення до США на тлі коронавірусу, - опитування

Новини » Коронавірус     18.05.2020 - 20:58
У німців погіршилося ставлення до США на тлі коронавірусу, - опитування
Фото: прапор Німеччини та США (з відкритих джерел)

Водночас жителі Німеччини стали краще ставитися до Китаю

Німці стали відноситись до Сполучених Штатів менш позитивно після початку коронавірусної кризи, в той час як їх ставлення до Китаю покращилося. Такі дані показало опитування служби Kantar Public.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Як наголошується, 73% респондентів заявили, що їхня думка про Сполучені Штати погіршилася через поточну кризу в галузі охорони здоров'я.

Зміна стосунку до США означає, що тільки 37% німців, як і раніше хочуть більш тісних зв'язків зі Сполученими Штатами, впавши з 50% під час останнього опитування, проведеного у вересні 2019 року.

При цьому кожен четвертий учасник опитування сказав, що його думка про Китай покращилася. Проте, 71% підтримали думку, що Китай міг би бути більш прозорим у наданні інформації під час спалаху COVID-19, аби уповільнити поширення вірусу.

Зазначається, що 36% респондентів виступають за тісніші зв'язки з Китаєм, у порівнянні з 24% у попередньому опитуванні.

"Скептицизм німців щодо Сполучених Штатів зростає, і це тривожна тенденція, яка повинна дати політичним діячам по обидві сторони Атлантики їжу для роздумів", - сказала Нора Мюллер, експерт з міжнародних справ Фонду Кербера.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що половина українців незадоволені напрямком розвитку країни. Більш позитивно оцінюють ситуацію молоді респонденти, прихильники президента Володимира Зеленського та партії "Слуга народу".

Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України Сполучені Штати АмерикиГерманияКоронавірус
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