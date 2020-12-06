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У німецької землі Баварія посилили карантин через коронавірус

Автор: Роман Тверденко

Земля Баварія в Німеччині посилила карантин в регіоні. Нові правила діятимуть до 5 січня.

Про це повідомляє Bild.

Нові обмеження будуть діяти з середи, 9 грудня. Серед них вимога виходити з дому з важливих причин, накшталт різдвяних покупок, візиту до лікаря, похід у спортзал, на роботу або до школи.

В одному будинку можуть збиратися люди не більш ніж з двох домогосподарств і не більше п'яти осіб.

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Магазини будуть відкриті, але буде більш пильно відстежуватися дотримання правила 20 квадратних метрів на одну людину.

Буде діяти комендантська година з 21:00 до 5:00. В цей час забороняється виходити з дому.

Ці та інші правила діятимуть до 5 січня та під час святкування Нового року. Але на різдвяний період, з 23 по 26 грудня, будуть пом'якшені. Зокрема, щодо зборів в одному будинку і комендантської години.

В суботу повідомлялося, що в Португалії пом'якшать карантинні обмеження на Різдво. Але на Новий рік знову повернуть посилені.

Сьогодні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів буде змушений ввести жорсткий карантин в Україні у січні. Повний перелік обмежень представлять на засіданні уряду 9 грудня.

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