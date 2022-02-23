Німецький топ-тенісист облаяв і ледь не побив арбітра

Німецький тенісист Олександр Звєрєв обдурив суддю під час матчу. Після цього він мало не побив його.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.
На турнірі ATP у мексиканському Акапулько стався великий скандал. 24-річний німецький тенісист Олександр Звєрєв спершу облаяв суддю, який не зарахував аут, а потім ледь не побив його, вдаривши ракеткою по ногах.
Конфлікт стався під час поєдинку 1/8 фіналу парного розряду, де він виступав разом із Марсело Мело, але програв дуету Ллойда Гласспула та Харрі Хеліоваара з рахунком – 2:6, 6:4, 6:10.
Відомо, що спортсмена вже дискваліфікували за неспортивну поведінку.
Звєрєв посідає третю позицію в рейтингу ATP.
Нагадаємо, що домашній матч збірної України в Кубку Девіса відбудеться в Туреччині.
Також, став відомий склад збірної України з тенісу на матч Кубка Девіса проти Барбадосу.