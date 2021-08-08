Німецькі землі повернуть уряду 2,3 млн доз COVID-вакцини: названа причина

У Німеччині федеративні землі повернуть уряду щонайменше 2,3 млн доз вакцин від коронавірусу. Оскільки у жителів Німеччини бажання вакцинуватися останнім часом значно впало, зокрема знизився попит на вакцину AstraZeneca.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.
Федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія не бачить необхідності в 1,05 млн доз вакцини, з яких близько 922,4 тисячі доз від виробника AstraZeneca і 125,2 тисячі від Johnson & Johnson.
Баден-Вюртемберг хоче повернути 450 тисяч доз вакцин, Гессен - 185,2 тисячі і Саксонія-150 тисяч.
Вакцини від коронавірусу планують передати іншим країнам. До кінця року щонайменше 30 млн доз вакцин від AstraZeneca і Johnson & Johnson будуть відправлені за кордон.
Нагадавши, Німеччина передасть Україні 1,5 млн доз вакцини від коронавірусу виробництва AstraZeneca. Переговори знаходяться на фінальній стадії.