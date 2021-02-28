RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Німецькі вірусологи попередили про третю хвилю коронавірусу

Автор: Ігор Литвиненко

У Німеччині існує небезпека третьої хвилі пандемії коронавірусу. Зараз в країні спостерігається початок тенденції третьої хвилі.

Про це заявив провідний німецький вірусолог Крістіан Дростен, який є консультантом уряду Німеччини з питань боротьби з пандемією, передає Deutsche Welle.

За словами вірусолога, на початок третьої хвилі вказують результати моделювання ситуації в країні та розвиток пандемії в інших країнах.

При цьому експерт не вважає, що вакцинація зможе суттєво допомогти при нинішніх темпах захворюваності. Хоча вакцина дозволить скоротити показник смертності серед найбільшої групи ризику - літніх людей.

Дростен вважає, що можливі послаблення нинішніх обмежень можна прогнозувати не раніше другої половини літа.

Наголошується, що в Німеччині за минулу добу виявили 7890 нових випадків коронавірусу і 157 летальних випадків. Тижневий показник захворюваності становить 63,8 на 100 тисяч осіб.

Нагадаємо, раніше про третю хвилю коронавірусу заявляла канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Також про початок третьої хвилі COVID заявили в Польщі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ГерманияКоронавірус
Читайте також
В Україні за суботу вакцинували від COVID майже 100 осіб
У США схвалили третю вакцину від коронавірусу
Прогноз погоди