Німецькі автогіганти не бачать перспектив в електромобілях
Компанії BMW і Audi роблять ставку на водородні технології при розробці майбутніх моделей. При цьому від виробництва електромобілів компанії поки не відмовляються.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Електрмобілі сьогодні бачаться лідируючою технологією в автомобільній індустрії, але не можна скидати з рахунків водень. Так вважають деякі великі автовиробники, в тому числі BMW і Audi, які паралельно з випуском електрокарів розробляють прототипи легкових автомобілів на водневих паливних елементах в рамках підготовки до відмови від викопного палива.
Вони хеджируют свої ставки, розраховуючи, що зміна політичних віянь в Європі і США може змістити баланс в сторону водню в галузі екологічно чистих транспортних засобів, сформованої компанією-першопрохідцем Tesla.
Сьогодні Німеччина вже робить ставки на водневе паливо в таких секторах, як сталеливарна і хімічна промисловість. Для досягнення кліматичних цілей в цьому місяці "зелені" увійдуть до коаліційного уряду Німеччини і просуватимуть водневі технології.
BMW - найбільший прихильник водню серед автовиробників Німеччини. Перша серійна модель марки на водневих паливних елементах очікується в 2030 році. Компанія також уважно стежить за зміною водневої політики в Європі, а також Китаї - найбільшому в світі автомобільному ринку.
Компанія вже розробила iX5 Hydrogen - прототип водневого автомобіля на базі позашляховика X5 в рамках проекту, що частково фінансується урядом Німеччини. А в 2022 році BMW планує побудувати випробувальний парк з 100 таких машин.
Бренд Audi, що входить до складу концерну VW, вже сформував команду з більш ніж 100 інженерів, які досліджували водневі паливні елементи від імені всієї групи Volkswagen і побудували кілька прототипів водневих автомобілів.
Додамо, що найбільші виробники вантажівок в світі, такі як Daimler, Volvo і Hyundai, вважають водень безпрограшним варіантом, тому що електричні батареї дуже важкі, що не дозволяє перевести на електротягу комерційний транспорт, призначений для магістральних вантажних перевезень.
Нагадаємо, перші серійні електромобілі марки Cadillac розкупили за 19 хвилин. Електричний позашляховик Cadillac Lyriq у виконанні Debut Edition можна було харезервіровать, заплативши повертається депозит 100 доларів.