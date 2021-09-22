Німецькі автогіганти не бачать перспектив в електромобілях

Компанії BMW і Audi роблять ставку на водородні технології при розробці майбутніх моделей. При цьому від виробництва електромобілів компанії поки не відмовляються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Електрмобілі сьогодні бачаться лідируючою технологією в автомобільній індустрії, але не можна скидати з рахунків водень. Так вважають деякі великі автовиробники, в тому числі BMW і Audi, які паралельно з випуском електрокарів розробляють прототипи легкових автомобілів на водневих паливних елементах в рамках підготовки до відмови від викопного палива.

Вони хеджируют свої ставки, розраховуючи, що зміна політичних віянь в Європі і США може змістити баланс в сторону водню в галузі екологічно чистих транспортних засобів, сформованої компанією-першопрохідцем Tesla.

Сьогодні Німеччина вже робить ставки на водневе паливо в таких секторах, як сталеливарна і хімічна промисловість. Для досягнення кліматичних цілей в цьому місяці "зелені" увійдуть до коаліційного уряду Німеччини і просуватимуть водневі технології.

BMW - найбільший прихильник водню серед автовиробників Німеччини. Перша серійна модель марки на водневих паливних елементах очікується в 2030 році. Компанія також уважно стежить за зміною водневої політики в Європі, а також Китаї - найбільшому в світі автомобільному ринку.

Компанія вже розробила iX5 Hydrogen - прототип водневого автомобіля на базі позашляховика X5 в рамках проекту, що частково фінансується урядом Німеччини. А в 2022 році BMW планує побудувати випробувальний парк з 100 таких машин.

Бренд Audi, що входить до складу концерну VW, вже сформував команду з більш ніж 100 інженерів, які досліджували водневі паливні елементи від імені всієї групи Volkswagen і побудували кілька прототипів водневих автомобілів.

Додамо, що найбільші виробники вантажівок в світі, такі як Daimler, Volvo і Hyundai, вважають водень безпрограшним варіантом, тому що електричні батареї дуже важкі, що не дозволяє перевести на електротягу комерційний транспорт, призначений для магістральних вантажних перевезень.