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Немчінов про спалах COVID-19: політики вибрали вибори замість здоров'я громадян

Київ, П'ятниця 09 жовтня 2020 10:23
Немчінов про спалах COVID-19: політики вибрали вибори замість здоров'я громадян
Фото: Олег Немчінов (Униан)
Автор: Игорь Литвиненко

Спалах коронавірусу в Україні пов'язана з активністю місцевих політиків напередодні виборів 25 жовтня. Зростання числа нових випадків захворювання фіксують в містах, де напередодні проходили концерти.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Він зазначив, зараз великий ріст захворюваності фіксують в Харкові, де за добу захворіли майже 500 осіб, а напередодні провели концерт. Також схожа ситуація і в Дніпрі, де за вчора захворіли близько 300 осіб і також недавно проходив концерт.

"У мене є відчуття, що у нас безвідповідальні керівники в містах. Це повна безвідповідальність місцевих політиків, які поставили місцеві вибори найголовніше ніж здоров'я своїх громадян", - сказав Немчінов.

Міністр додав, що вже порушено справу в зв'язку з проведенням концерту в Одесі і в разі, якщо буде доведено, що результатом такого заходу стала смерть людини, організаторам загрожує кримінальна відповідальність.

Раніше РБК-Україна писало, що поліція також відкрила кримінальну справу через проведення концерту в Харкові за статтею про порушення санітарних норм.

Також повідомлялося, що в Міністерстві охорони здоров'я обурилися проведенням концерту в Дніпрі, незважаючи на карантин.

Нагадаємо, за добу в Україні зафіксували новий антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу - захворіли 5804 людини. Найбільше випадків в Харківській області, Києві, Одеській, Тернопільській областях.

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