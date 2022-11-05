Нет тела - нет дела. Россиянам не дают забирать погибших (перехват)

Российским военным не разрешают забирать с поля боя погибших солдат, чтобы не выдавать их родственникам выплаты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.
Оккупант, который находится на Донецком направлении, рассказал своей знакомой о "поездке" в Кременную (Луганская область).
"Некогда было звонить, с окружения выходили. Из 36-ти 16 вышли всего и, бл*ть, "двухсотых" не разрешают забирать, нахуй", - сказал он.
На вопрос, почему российское командование не разрешает забирать тела погибших, захватчик ответил: "Нет тела - нет дела. Ну, может быть он в плену, и родственникам деньги держат, бл*ть не выплачивают, понимаешь, в чем смысл?"
Теперь, по его мнению, чтобы родственники смогли вернуть тела своих близких, им придется судиться "лет пять".
Напомним, ранее российские военные жаловались на отсутствие подготовки армии к зиме.
Кроме того, российские солдаты жаловались на малое количество побед на фронте и большие потери среди личного состава.
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