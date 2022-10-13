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Нет риска, что поставки Украине закончатся раньше, чем исчерпаются запасы РФ, - Британия

Фото: министр обороны Британии Бен Уоллес (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Министр обороны Британии Бен Уоллес не видит рисков в том, что западные поставки оружия в Украину могут закончиться раньше, чем исчерпаются запасы России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Министр отметил, что западные страны имеют возможность создавать новые цепочки поставок, а Россия - нет, поскольку она изолирована почти от всего мира.

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Напомним, вчера прошла очередная встреча союзников Украины в так называемом формате "Рамштайн". На ней обсуждались вопросы, связанные с усилением системы противовоздушной обороны.

Об итогах и основных заявлениях союзников на встрече "Рамштайн" - читайте в материале РБК-Украина.

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