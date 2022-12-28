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Нет места, которое не было бы полито кровью. Зеленский показал последствия войны в Бахмуте

Фото: украинский воин (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Сергей Пышкин

В Бахмуте в результате войны остались жить единицы гражданских. Из-за постоянных боевых действий в городе не осталось места, которое не было бы полито кровью.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского.

Фото: последствия войны в Бахмуте (t.me/V_Zelenskiy_official)

"Еще в прошлом году там (в Бахмуте, - ред.) жили 70 тысяч человек, а сейчас остались единицы гражданских. Там нет места, которое не было бы полито кровью. Там не бывает часа, когда бы не звучал страшный грохот артиллерии. Но Бахмут стоит. Наши силы обороны стоят. Украинский Донбасс стоит", - пишет президент.

Фото: последствия войны в Бахмуте (t.me/V_Zelenskiy_official)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что глава Главного управления разведки Кирилл Буданов сегодня 28 декабря посетил позиции украинских военных в Бахмуте.

Также недавно полковник Сергей Грабский оценил шансы россиян захватить город.

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