Нет места, которое не было бы полито кровью. Зеленский показал последствия войны в Бахмуте

В Бахмуте в результате войны остались жить единицы гражданских. Из-за постоянных боевых действий в городе не осталось места, которое не было бы полито кровью.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского.