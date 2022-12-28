ua ru
Ср, 28 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Нет места, которое не было бы полито кровью. Зеленский показал последствия войны в Бахмуте

Новина українською →
Среда 28 декабря 2022 15:01
Нет места, которое не было бы полито кровью. Зеленский показал последствия войны в Бахмуте Фото: украинский воин (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Сергей Пышкин

В Бахмуте в результате войны остались жить единицы гражданских. Из-за постоянных боевых действий в городе не осталось места, которое не было бы полито кровью.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского.

Фото: последствия войны в Бахмуте (t.me/V_Zelenskiy_official)

"Еще в прошлом году там (в Бахмуте, - ред.) жили 70 тысяч человек, а сейчас остались единицы гражданских. Там нет места, которое не было бы полито кровью. Там не бывает часа, когда бы не звучал страшный грохот артиллерии. Но Бахмут стоит. Наши силы обороны стоят. Украинский Донбасс стоит", - пишет президент.

Фото: последствия войны в Бахмуте (t.me/V_Zelenskiy_official)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что глава Главного управления разведки Кирилл Буданов сегодня 28 декабря посетил позиции украинских военных в Бахмуте.

Также недавно полковник Сергей Грабский оценил шансы россиян захватить город.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Российская Федерация
NEWS
Смогут сбивать Shahed. Украина планирует разработать дроны класса "воздух-воздух"
Смогут сбивать Shahed. Украина планирует разработать дроны класса "воздух-воздух"
DAILY
Сергей Марченко: Запад не планировал давать Украине деньги, потому что не планировал войну
Ростислав Шаправскийглавный редактор Сергей Марченко: Запад не планировал давать Украине деньги, потому что не планировал войну