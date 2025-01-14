"Нечеловеческое обращение". Бывшие пленные украинцы рассказали в ООН о пытках РФ

Бывшие украинские пленные Валерий Горишний, Нариман Джелял и Максим Буткевич, поделились жуткими свидетельствами о пытках. Они призвали международное сообщество приложить для освобождения военнопленных и незаконно удерживаемых граждан Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

Состоялось неформальное заседание Совета Безопасности ООН в формате Аррии, посвященное нарушениям международного гуманитарного права Россией в отношении украинских военнопленных и гражданских лиц.

Свидетельства о пытках и нарушениях прав

Инструктор Национальной гвардии Валерий Горишний, который попал в плен после обороны Мариуполя, рассказал о пытках, бесчеловечном обращении и длительном голодании, которому подвергся вместе с другими пленными.

"Это включает жестокое, бесчеловечное обращение, жестокие избиения, в том числе со смертельным исходом, применение электрошока и другие формы пыток", - отметил он.

Бывший пленный также напомнил о трагедии в Еленовской тюрьме в ночь с 28 на 29 июля 2022 года, когда в результате взрыва погибли 53 украинских военнопленных.

"Были долгие месяцы, когда мы получали всего по десять ложек каши и примерно 150 граммов хлеба в день", - поделился Валерий Горишний.

Нариман Джелял: преследование крымских татар

Крымскотатарский активист Нариман Джелял, приговоренный к 17 годам заключения в оккупированном Крыму, отметил политически мотивированные репрессии против крымских татар.

"Я лично пережил много испытаний, которые являются частью жизни политзаключенных, - плохое питание, отсутствие медицинской помощи, моральные и физические унижения, травля. Меня и других заключенных били, оскорбляли и заставляли учить и петь российский гимн, но я этого не делал", - отметил он.

По словам Джеляла, по меньшей мере 218 крымских политзаключенных находятся в российских тюрьмах, из которых 132 - крымские татары. Это системное преследование коренного народа.

Он рассказал об избиениях, психологическом давлении и унижениях, которым он подвергался в тюрьме.

Максим Буткевич: вынужденное признание вины

Правозащитник и военнослужащий Максим Буткевич, который провел более двух лет в российском плену, рассказал, как его заставляли признавать вину в военных преступлениях под угрозой смерти.

"Или я подпишу признание в совершении военных преступлений, что даст возможность после оглашения приговора обменять меня, или я откажусь, и они превратят мою жизнь в настоящий ад или просто застрелят", - сказал Буткевич.

Призывы к международному сообществу

Все трое выступающих подчеркнули важность международных усилий для освобождения украинских военнопленных и политзаключенных.

Бывшие пленные призвали членов ООН оказать давление на Россию, чтобы обеспечить соблюдение международного права и освобождение незаконно удерживаемых граждан Украины.