Нелегальные букмекеры до сих пор используют схемы, приводящие к потере бюджета, - расследование

"Несмотря на это, нелегалы до сих пор используют схемы мискодинга, а бюджет страны недополучает средства во время войны. На рынке игорного бизнеса есть немало компаний, которые работают без лицензий и обходят банковские ограничения", - говорится в статье.

На рынке еще много нелегальных ресурсов, которые абсорбируют средства игроков из Украины, проводя их не по кодам деятельности азартных игр.

"Клиенты таких сайтов оплачивают услуги по обучению или уходу за ребенком и в этом ЭП убедилась на собственном опыте", - говорится в статье.

В частности, связанная с PariMatch компания BuddyBet, с помощью которой основная компания пытается обойти санкции СНБО, активно применяет схемы избегания налогообложения.

"Полученная в Приватбанке справка об уплаченных средствах на счет в приложении Parimatch засвидетельствовала, что автор оплатил в валюте африканской компании за образовательные услуги. То же происходит и с операциями в системе расчетов с BuddyBet", - говорится в статье.

Санкции против Parimatch

В марте 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против ряда российских букмекерских контор.

В список санкций попали несколько структур букмекерского бренда международной холдинговой компании "Parimatch".

Как оказалось, в структуру компаний Parimatch Tech относятся компании, созданные гражданами Российской Федерации.

По запросу РБК-Украина в Службе безопасности Украины также отметили, что будут устанавливать связи этих компаний с попавшими под украинские санкции фирмами.

"На сегодня получена информация, которая дает основания для дополнительного изучения связей "Ретен Энтертейнмент Лтд", "Риллиус Холдинг Лититед" и БТБ "Бетлаб Холдингс ЛТД" с российскими бенефициарами группы компаний Parimatch", - сообщили в ведомстве.

Также мы писали, что суд в апелляции признал публикацию РБК-Украина о работе Parimatch в России после начала войны достоверной.