В деяких областях України завтра потеплішає до +12

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

У західних областях України очікується від +7 до +12 градусів

В Україні завтра, 19 лютого, без опадів, температура в західних областях до +12. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, в Україні без опадів. Зокрема, у західній частині вночі та вранці місцями туман. У східних областях, на півночі Лівобережжя та в Карпатському регіоні на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер переважно південний, 5-10 м / с. Температура в західних областях вночі від +2 до -3 градусів, вдень від +7 до +12. У східних, Сумській та Чернігівській областях вночі від -8 до -13, вдень близько 0. На решті території вночі від -4 до -9 , вдень +3 до +8.

Нагадаємо, 18 лютого 2019 року на всій території України без опадів, температура повітря вдень підніметься до +9.

За даними синоптиків, на заході країни без опадів, температура повітря вдень від +5 до +8, вночі від -1 до +3. На півночі України вдень від +2 до +4, вночі від -3 до -1. У центральних областях вдень від +2 до +8, вночі від -1 до +3.

У східних областях опадів не очікується, температура вдень від +2 до +4, вночі від -1 до +2. На півдні України вдень від +2 до +9, вночі від -1 до +4. У Криму вдень від +5 до +7, вночі від +1 до +3.