В деяких областях України завтра очікується сніг

Вночі та вранці у Карпатському регіоні та південній частині країни очікується невеликий сніг

В некоторых областях Украины завтра, 23 февраля, ожидается небольшой снег. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным синоптиков завтра без существенных осадков, только ночью и утром в Карпатском регионе и южной части страны ожидается небольшой снег. На дорогах большинства областей местами гололедица.

Ветер северный, северо-восточный, 7-12 м/с, на юге страны местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью до -11 градусов, на высокогорье Карпат и севере Левобережья до -17, днем - до -7. В Крыму в течение суток до -6 градусов.

Напомним, 22 февраля 2019 года на западе и на юге Украины пройдет снег, в остальных областях без осадков, температура воздуха поднимется до +7.

Ранее сообщалось, что в Украину идет холодный атмосферный фронт.

Заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня заявила, что на этой неделе вернутся снег и морозы, а прохладная погода в Украине, скорее всего, сохранится до конца февраля.

Добавим, что метеорологическая зима пришла в Киев 13 ноября 2018 года. По данным Центральной геофизической обсерватории, зима пришла в столицу на месяц раньше прошлогодней.