В деяких областях України завтра очікується мокрий сніг

На Лівобережжі очікується невеликий мокрий сніг

В Украине завтра, 21 февраля, в некоторых областях ожидается небольшой мокрый снег. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, 21 февраля на Левобережье небольшой мокрый снег. Днем в западных областях небольшие осадки преимущественно в виде дождя, на остальной территории без существенных осадков. В северо-восточной части и Карпатском регионе на дорогах местами гололедица.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в большинстве областей порывы 15-20 м/с. Температура в течение суток от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Днем на юге и западе страны до 8 градусов тепла.

Напомним, первый температурный рекорд в 2019 году установлен в Киеве в воскресенье, 17 февраля. Согласно информации обсерватории, температура впервые за 139 лет наблюдений составила 4,6 градусов тепла, что на 0,1 градуса выше предыдущего рекордного значения температуры для этого дня, которое было зафиксировано в 1974 году.

Добавим, что из Польши через Украину идет холодный атмосферный фронт. В частности, 20 февраля атмосферный фронт повлечет дожди в западных областях Украины, на севере, местами в центральной части, вечером еще в Харьковской области.