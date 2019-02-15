В деяких областях України завтра очікується мокрий сніг

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Вночі та вранці в Україні місцями туман

В Україні завтра, 16 лютого, без істотних опадів, лише у східних областях та на півночі Лівобережжя місцями невеликий мокрий сніг з дощем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, вночі та вранці в Україні місцями туман. На дорогах більшості східних, північних, центральних і прикарпатських областей місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м / с.

Температура вночі від -3 до +2 градусів, у східних областях, Приазов'ї та в гірських районах місцями від -4 до -9 морозу; вдень від+1 до +6, на Прикарпатті та Закарпатті від +5 до +10.

Нагадаємо, в Києві сьогодні, 15 лютого, на території України опадів не очікується, температура повітря вдень підніметься до +6.

РБК-Україна писало, що в ряді областей України вранці 15 лютого спостерігається густий туман, водіїв закликають дотримуватися заходів безпеки.