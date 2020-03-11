Деякі обласні центри не закрили школи на карантин через коронавірус

В Україні у п'яти обласних центрах відмовилися закривати школи у зв'язку із загальнонаціональним карантином у зв'язку з поширенням коронавіруса у світі. Інформацію про ситуації в регіонах України зібрала РБК-Україна.

Зокрема, відмовилися закривати навчальні заклади із-за коронавіруса в Харкові, Кропивницького, Тернополі, Черкасах і Луцьку.

Щодо навчального процесу в Сумах рішення буде прийматися завтра, 12 березня.

Нагадаємо, 11 березня Кабінет міністрів ввів карантин в Україні з-за поширення коронавіруса у світі. Карантин був введений у всіх областях з 12 березня по 3 квітня. При цьому заборонені масові зібрання понад 200 осіб, будуть закриті навчальні заклади, а також закрито авіасполучення з деякими країнами.

Відзначимо, на даний момент в Україні зафіксований лише один випадок коронавіруса. 3 березня у Чернівцях виявили вірус у чоловіка, що повернувся з Італії. Всього станом на 11 березня Центр громадського здоров'я отримав 43 підозри про захворювання коронавірусом.

Також РБК-Україна писало, що 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила пандемію коронавіруса у світі. До цього пандемію оголошували у 2009 році під час "свинячого" грипу.