У деякі області повертаються дощі та похолодання: де сьогодні чекати негоди

Сьогодні, 21 червня, на заході та півночі України очікується волога погода. Крім того, опади принесуть з собою невеликий спад температур.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр
За даними синоптиків, сьогодні дощі з грозами пройдуть у західних, північних, центральних та частково південних областях. На сході України прогнозується суха погода.
Вітер переважно північно-західний з поривами до 7-12 м/с. Через опади українців чекає невелике похолодання.
Температура повітря складатиме:
Сьогодні в столиці та Київській області буде волога погода. Прогнозується дощ з грозами. Вітер північно-західний зі швидкістю до 12 м/с. Стовпчики термометрів вдень покажуть +24 +28 градусів, а вночі +16 +18.
Нагадаємо, за даними синоптиків, погода влітку буде аномально спекотною та з дефіцитом опадів.
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