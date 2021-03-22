Некомпетентний уряд став таким же небезпечним, як коронавірус, - Рудик

За її словами, прем’єр-міністр систематично демонструє слабкість та непрофесійність у прийнятті важливих рішень. Фактично Україна має абсолютно недієздатний перед реальними загрозами уряд, який став таким же небезпечним, як коронавірус.

"У боротьбі з коронавірусом уряд унікально некомпетентний - вони "вивчають світовий досвід" і потім провалюють всі плани та дедлайни. Цей склад Кабміну неспроможний зупинити поширення коронавірусу - і тому українці будуть змушені пережити не тільки третю, а й четверту хвилю масового захворювання. І це в той час, коли з кожним днем все більше країн звітують про створення колективного імунітету від ковіду завдяки масовій вакцинації. Подібна халатність та недієздатність Кабінету міністрів навіть більш небезпечна, ніж сам вірус", - заявила лідер "Голосу".

Через це, за її словами, за рік від першого карантину Україна все ще не готова до справжньої боротьби з коронавірусом. Не готова ані медицина, ані освітня система, ані економіка.

"Уряд відсторонився від проблем та цинічно перекладає всю відповідальність на місцеву владу. А будь-яку конструктивно критику Шмигаль називає "розхитуванням човна". Платники податків - громадяни України - мають право вимагати від уряду компетентності та адекватних дій. Але ми їх не бачимо", - додає Кіра Рудик.

Партія "Голос" наполягає, що крім необхідних кроків в медицині потрібно допомогти економіці та зберегти робочі місця. Якщо залишити підприємців без додаткової підтримки, багато з них не переживуть ще однієї хвилі закриття.

"Коли уряд недієздатний, саме Верховна рада повинна очолити боротьбу з пандемією. Ми пропонуємо розпочати з двох базових кроків", - заявила Рудик.

Зокрема, в партії наполягають:

- Продовжити мораторій на перевірки підприємців (для цього партія зареєструвала відповідний законопроект). В партії переконані, що перевірки - елемент тиску на бізнес, який не приносить додаткових коштів до бюджету та відриває підприємців від роботи. "Під час коронавірусу додатково добивати бізнес корупційним тиском - ще більш аморально", - зазначає Рудик.

- Покращити умови роботи економіки, щоб компенсувати завдані політикою уряду та пандемією збитки. В першу чергу, знизити податки на доходи фізичних осіб та єдиний соціальний внесок, а також встановити нульову ставку ЄСВ для фізичних осіб-підприємців.

"Ці заходи - першочергові кроки, які стали складовою Економічного плану "Голосу" на 2021 рік. Парламенту необхідно впровадити їх для збереження економіки, поки уряд і коронавірус остаточно не загнали її у рецесію", - резюмує Рудик.