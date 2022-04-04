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Невідомий у Сакраменто розстріляв перехожих: шість загиблих, більше десяти поранені

Місце злочину (Фото: i.inews.co.uk)
Автор: Константин Широкун

Поліція Сакраменто заявила, що невідомий вистрілив у натовп перехожих, в результаті чого шестеро людей загинули і ще 12 отримали вогнепальні поранення. Підозрюваному вдалося втекти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Начальник поліції Сакраменто Кеті Лестер повідомила, що у стрілка були спільники. Вона не надала жодної інформації про самих підозрюваних, або про мотиви стрілянини. За офіційною інформацією, серед убитих було три чоловіки та три жінки. Стрілянина сталася недалеко від спортивного комплексу Golden 1 Center, де проходять ігри баскетбольної команди Sacramento Kings.

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