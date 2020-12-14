Невідомий відкрив стрілянину біля собору в Нью-Йорку

Увечері в неділю, 13 грудня, в Нью-Йорку невідомий відкрив стрілянину поблизу кафедрального собору Іоанна Богослова. Поліція відкрила вогонь у відповідь і поранила чоловіка.

Про це повідомляє New York Post.

Поліція виявилась поблизу та затримала зловмисника. Про жертв та потерпілих наразі не повідомляється. Так само мотиви чоловіка поки невідомі.

Нещодавно поліцейські в Хендерсоні, штат Невада, затримали чоловіка та жінку, які, як вважає влада, відкрили стрілянину по людях. Одну людину було убито, чотири отримали поранення.

Нагадаємо, раніше в штаті Вісконсин у торговому центрі Mayfair сталася стрілянина, кілька осіб отримали поранення.

Крім того, у вересні в американському місті Рочестер (штат Нью-Йорк) сталася масова стрілянина на вечірці. Дві людини загинули і 14 отримали поранення.