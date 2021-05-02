Невідомий відкрив стрілянину в казино в штаті Вісконсін, є постраждалі

Щонайменше семеро людей отримали поранення унаслідок стрілянини в казино "Онейда". Гральний заклад знаходиться недалеко від міста Грін-Бей, штат Вісконсін.

Про це повідомляє CBS .

Інформації про стан постраждалих поки немає.

За даними телеканалу, чоловік, який підозрюється у стрільбі, затриманий співробітниками правоохоронних органів. Поліцейські ведуть огляд будівлі, де велася стрілянина.

9 квітня в США чоловік відкрив вогонь на меблевій фабриці, де працював. В результаті одна людина була вбита, а кілька людей отримали поранення.

6 квітня в американському штаті Меріленд сталася стрілянина на військовій базі "Форт Детрик". Унаслідок інциденту загинули три людини, включаючи стрілка.

Загалом за останній місяць у США сталося близько півсотні випадків масової стрілянини, де загинули люди.