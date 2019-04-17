Невідомі влаштували стрілянину поблизу поліцейського посту на трасі Одеса-Київ

На трасі Одеса-Київ біля села Дачне поблизу посту поліції невідомі влаштували стрілянину. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію речника поліції Одеської області Руслана Форостяка в Facebook.

Втім, "Київ Оперативний" у Facebook повідомляє про те, що внаслідок інциденту є поранені. Невідомі у масках зайшли на пост зі сторони села, одразу, як на посту вимкнули світло. Зазначається, що "інспектори поліції спокійно спостерігали і абсолютно не втручались".

"Поки немає підтвердження що хтось з людей отримав вогнепальні поранення. Крім того, на цю хвилину, немає повідомлень з жодного медичного закладу, що до них доставлено людей, які отримали будь які тілесні з району КП, можливо надійдуть пізніше, не виключається, за попередніми даними одна особа уже в лікарні, але це поки не офіційно на цю хвилину", - написав він.

За його словами, ймовірно застосовувалась травматична зброя.

"Виглядає поки це так - одна группа активістів напала на іншу, влаштувала вже звичну в наші дні розборку "активістів", завдавши шкоду майну та можливо здоров'ю. Є свідчення, що застосовувалась травматична зброя та біти як з боку нападників так і з боку тих активістів, що там паслись працювали", - додав він.

Він зазначив, що дії правоохоронців, що були поруч з місцем події, та ніби не втручались, будуть проаналізовані.

Фото: місце події (https://www.facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одесі на Люстдорфській дорозі невідомі влаштували стрілянину.