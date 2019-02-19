Невідомі напали на поліцейських на кордоні Колумбії і Венесуели

Двоє поліцейських загинули після нападу

Неизвестные совершили нападение на сотрудников колумбийской полиции и таможенной службы на северо-востоке Колумбии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Tiempo.

Как сообщается, в результате нападения два человека погибли.

Отмечено, что инцидент произошел в городе Араука (столица одноименного департамента). Вооруженные люди открыли огонь по полицейским, которые дежурили на мосту Хосе Антонио Паеса, который соединяет Колумбию и Венесуэлу. В результате стрельбы один сотрудник правоохранительных органов погиб на месте, второй был доставлен в больницу, где скончался от полученных ран. Ранения также получил один из сотрудников таможенной службы.

Так, власти начали расследование происшествия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Колумбии неизвестные в понедельник, 30 июля, подъехали на мотоциклах к зданию бильярдной в одном из районов города Эль-Тарра и открыли стрельбу по находившимся внутри людям.

На месте погибли семь человек, в том числе одна женщина, еще три человека получили ранения, позже один из раненых умер.