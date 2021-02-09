Через невідому інфекцію в Танзанії померло 15 осіб, ще 50 в лікарні

В Танзанії щонайменше 15 людей померло через зараження невідомою інфекцією. Ще понад 50 осіб потрапили до лікарні.
Про це повідомляє Africa Feeds з посиланням на представників охорони здоров'я країни.
За словами головного лікаря округу Чунья області Мбея Фелиста Кисанду, первинне обстеження показало, що пацієнти, в основному чоловіки, які страждали на виразку шлунка та захворюваннями печінки.
"Ця хвороба поки не поширена, спалах відбувся тільки в одному адміністративному окрузі, де людей рвало кров'ю і вони вмирали, якщо пізно потрапляли в лікарню", - розповів головлікар.
Нагадаємо, на початку грудня 2020 року через невідоме захворювання в індійському місті Элуру (штат Андхра-Прадеш), яке не пов'язують з коронавірусом, постраждало 800 осіб. Попередньо причиною недуги стало отруєння.