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Через невідому інфекцію в Танзанії померло 15 осіб, ще 50 в лікарні

Автор: Даша Харченко

В Танзанії щонайменше 15 людей померло через зараження невідомою інфекцією. Ще понад 50 осіб потрапили до лікарні.

Про це повідомляє Africa Feeds з посиланням на представників охорони здоров'я країни.

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За словами головного лікаря округу Чунья області Мбея Фелиста Кисанду, первинне обстеження показало, що пацієнти, в основному чоловіки, які страждали на виразку шлунка та захворюваннями печінки.

"Ця хвороба поки не поширена, спалах відбувся тільки в одному адміністративному окрузі, де людей рвало кров'ю і вони вмирали, якщо пізно потрапляли в лікарню", - розповів головлікар.

Нагадаємо, на початку грудня 2020 року через невідоме захворювання в індійському місті Элуру (штат Андхра-Прадеш), яке не пов'язують з коронавірусом, постраждало 800 осіб. Попередньо причиною недуги стало отруєння.

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