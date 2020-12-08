Невідома хвороба в Індії: у воді та молоці знайшли свинець та нікель

Причиною спалаху невідомої хвороби в індійському штаті Андхра-Прадеш могли стати свинець та нікель. Наявність цих хімічних речовин знайшли у зразках питної води та молока.

Про це повідомляє індійське агентство India Today.

Найближчим часом мають з'явитися інші деталі про відібрані зразки, адже тестування також проводить

За інформацією агентства, понад 370 людей вже одужали, ще 120 досі перебувають на лікуванні. Водночас 19 пацієнтів направили до державних лікарень

Елуру почали скаржитися на втрату пам'яті, занепокоєння, блювоту, головний та спинний біль, а також напади епілепсії.

Зазначимо, що один житель південного індійського міста Элуру помер від невідомої хвороби. Тести на коронавірус в усіх захворілих були негативними.

Нагадаємо, станом на сьогоднішній ранок кількість постраждалих від невідомої хвороби в Індії перевищувала 800 осіб. Попередньою причиною хвороби називали отруєння.