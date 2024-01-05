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Непогода в Украине: водителей предупредили о возможных ограничениях на ряде трасс

Фото: украинских водителей предупредили о возможных ограничениях на ряде трасс (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

В Украине в связи с непогодой, которая ожидается 7-9 января, могут ограничить движение на ряде трасс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное агентство восстановление и развития инфраструктуры Украины в Facebook.

По информации агентства, непогода может привести к усложнению движения на дорогах. Также их могут перекрывать или частично ограничивать движение, чтобы расчистить снег. 

Ограничения могут ввести на следующих трассах:

  • М-05 Киев-Одесса;
  • М-30 Стрый-Умань-Днепр-Изварино;
  • М-13 Кропивницкий-Платоново;
  • М-22 Полтава-Александрия;
  • Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь, Н-11 Днепр-Николаев;
  • Н-24 Благовещенское-Николаев;
  • Н-31 Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка и на других основных маршрутах, учитывая ситуацию.

Водителей в дни непогоды просят не планировать поездки, если они не срочные. Также в случае выезда на дороги им советуют брать цепи противоскольжения на колеса и дополнительное топливо. 

Водителей грузовиков просят в дни непогоды пользоваться специальными площадками, которые есть вдоль государственных дорог. 

Состояние проезда по автомобильным дорогам государственного значения можно узнать по горячей линии: +38 067 400 60 80. 

Непогода в Украине

Напомним, погода в Украине в эти выходные начнет резко ухудшаться. На этом фоне есть угроза российских атак. 

С деталями подготовки местных властей к такой непогоде можете ознакомиться в материале РБК-Украина

 

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