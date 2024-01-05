Непогода в Украине: водителей предупредили о возможных ограничениях на ряде трасс

В Украине в связи с непогодой, которая ожидается 7-9 января, могут ограничить движение на ряде трасс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное агентство восстановление и развития инфраструктуры Украины в Facebook.
По информации агентства, непогода может привести к усложнению движения на дорогах. Также их могут перекрывать или частично ограничивать движение, чтобы расчистить снег.
Ограничения могут ввести на следующих трассах:
Водителей в дни непогоды просят не планировать поездки, если они не срочные. Также в случае выезда на дороги им советуют брать цепи противоскольжения на колеса и дополнительное топливо.
Водителей грузовиков просят в дни непогоды пользоваться специальными площадками, которые есть вдоль государственных дорог.
Состояние проезда по автомобильным дорогам государственного значения можно узнать по горячей линии: +38 067 400 60 80.
Напомним, погода в Украине в эти выходные начнет резко ухудшаться. На этом фоне есть угроза российских атак.
С деталями подготовки местных властей к такой непогоде можете ознакомиться в материале РБК-Украина.
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