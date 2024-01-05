Непогода в Украине: водителей предупредили о возможных ограничениях на ряде трасс

По информации агентства, непогода может привести к усложнению движения на дорогах. Также их могут перекрывать или частично ограничивать движение, чтобы расчистить снег.

Ограничения могут ввести на следующих трассах:

М-05 Киев-Одесса;

М-30 Стрый-Умань-Днепр-Изварино;

М-13 Кропивницкий-Платоново;

М-22 Полтава-Александрия;

Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь, Н-11 Днепр-Николаев;

Н-24 Благовещенское-Николаев;

Н-31 Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка и на других основных маршрутах, учитывая ситуацию.

Водителей в дни непогоды просят не планировать поездки, если они не срочные. Также в случае выезда на дороги им советуют брать цепи противоскольжения на колеса и дополнительное топливо.

Водителей грузовиков просят в дни непогоды пользоваться специальными площадками, которые есть вдоль государственных дорог.

Состояние проезда по автомобильным дорогам государственного значения можно узнать по горячей линии: +38 067 400 60 80.

Непогода в Украине

Напомним, погода в Украине в эти выходные начнет резко ухудшаться. На этом фоне есть угроза российских атак.

С деталями подготовки местных властей к такой непогоде можете ознакомиться в материале РБК-Украина.