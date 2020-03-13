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Нафта зросла в ціні після заяв Трампа у зв'язку з коронавірусом

Новини » Економіка     13.03.2020 - 22:38
Нафта зросла в ціні після заяв Трампа у зв'язку з коронавірусом
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Дональд Трамп заявив, що США скористаються низькою ціною нафти, яка подешевшала через коронавірус

Ціни на нафту піднялися на 7% після заяви президента США Дональда Трампа про введення надзвичайного стану в країні через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Oilprice.

Серед інших заходів, які передбачає НП в Штатах, Трамп доручив міністру енергетики "купувати великі обсяги сирої нафти для стратегічних запасів США". Американський президент зазначив, що пандемія коронавірусу значно знизила ціни на нафту за останні дні, тому США повинні скористатися моментом.

"Це було б неможливо ще тиждень тому", - сказав Трамп, коментуючи доручення про закупівлю нафти.

Нагадаємо, сьогодні Трамп оголосив у США надзвичайний стан через пандемію коронавірусу COVID-19.

Згідно з підписаним документом, Трамп отримає спеціальні федеральні повноваження, які доступні при стихійних лихах. Зокрема, США зможе виділити значно більше ресурсів для боротьби з поширенням коронавірусу.

Також РБК-Україна повідомляло, що в понеділок, 16 березня лідери країн G7 проведуть позачерговий відео-саміт у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19.

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Новини України Сполучені Штати АмерикинефтьДональд ТрампКоронавірус
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