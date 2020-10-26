Нафта впала більш ніж на 3% через поширення COVID-19

Ціни на нафту впали більш ніж на 3% в понеділок, 26 жовтня, збільшивши втрати минулого тижня. Зростання числа випадків COVID-19 в США і Європі викликав побоювання з приводу попиту на нафту, а перспектива зростання пропозиції також підірвала настрою.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту Brent знизилися на 3,26%, до 40,41 доларів за барель до 10:10 за київським часом, у той час як ф'ючерси на нафту марки WTI впали на 3,46%, до 38,47 доларів за барель.

Минулого тижня нафта марки Brent впала на 2,7%, а нафта марки WTI - на 2,5%.

Сполучені Штати повідомили про найбільшу кількість нових випадків зараження коронавірусом за два дні до суботи, а у Франції в неділю нові випадки захворювання досягли рекордного рівня - понад 50 тисяч, що підкреслює серйозність спалаху.

ОПЕК +, група виробників, що включає Організацію країн-експортерів нафти (ОПЕК) і Росії, має намір збільшити видобуток на 2 млн барелів на добу в січні 2021 року після скорочення видобутку на рекордну величину на початку цього року.

Нагадаємо, в жовтні Світовий банк підвищив прогноз цін на нафту до 41 доларів за барель у 2020 році та до 44 доларів у 2021 році.

Як повідомляло РБК-Україна, за січень-вересень імпорт паливно-енергетичних товарів в Україну впав на 39% до 5,718 млрд доларів із-за зниження цін на паливо.