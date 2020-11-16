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Нафта подорожчала на тлі новин про вакцину від коронавірусу Moderna

Понеділок 16 листопада 2020 17:30
Нафта подорожчала на тлі новин про вакцину від коронавірусу Moderna
Фото: видобуток нафти (OilNow)
Автор: Олександр Білоус

Нова вакцина компанії Moderna ефективна на 94,5%

Ціни на нафту в понеділок, 16 листопада, підскочили більш ніж на 4%. Нафта дорожчає після того, як компанія Moderna заявила, що її експериментальна вакцина на 94,5% ефективна в запобіганні COVID-19.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent на січень зросли на 4,2%, до 44,57 доларів за барель до 14.20 за Гринвічем, а ціна на нафту марки WTI з постачанням в грудні піднялася на 1,84 4,6%, до 41,97 доларів.

Як зазначила аналітик Rystad Energy Луїза Діксон, друга вакцина від COVID-19 показує, що великомасштабна програма вакцинації з достатньою кількістю для населення світу тепер трохи ближче.

Оголошення Moderna було зроблено після того, як Pfizer повідомила минулого тижня, що її вакцина ефективна більш ніж на 90%, що вселяє надію на те, що шкоди світовій економіці, спричинений пандемією, можна зменшити.

Минулого тижня ціни на нафту WTI і Brent виросли більш ніж на 8% у зв'язку з надіями на вакцину і очікуванням того, що Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзники, включаючи Росію, збережуть нижчий видобуток в наступному році для підтримки цін.

Як повідомляло РБК-Україна, світові фондові індекси злетіли до рекордних значень після того, як компанія Pfizer 9 листопада заявила, що її експериментальна вакцина більш ніж на 90% ефективна в запобіганні COVID-19.

Нагадаємо, Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) знизило прогноз попиту на нафту на 2020 рік. Згідно з прогнозом, малоймовірно, що вакцини істотно підвищать попит до наступного року.

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