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Нафта подорожчала на 10% на тлі новин про вакцину Pfizer

Понеділок 09 листопада 2020 17:08
Нафта подорожчала на 10% на тлі новин про вакцину Pfizer
Фото: видобуток нафти (OilNow)
Автор: Олександр Білоус

З появою вакцини криза підходить до кінця

Ціни на нафту в понеділок, 9 листопада, зросли на 10%, що стало найбільшим денним приростом більш ніж за шість місяців. Стрибок стався після того, як Pfizer оголосила багатообіцяючі результати своєї вакцини проти COVID-19.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту Brent зросли на 9,35%, до 43,14 доларів за барель до 16:35 за київським часом, у той час як ф'ючерси на нафту марки WTI зросли на 10,61%, до 41,08 доларів за барель

"Ціни на активи ростуть швидше, ніж реальна економіка, а нафту та інші ризиковані активи сьогодні позитивно реагують на новини про вакцини Pfizer", - сказав аналітик BNP Paribas Гаррі Чілінгарян.

Pfizer заявила, грунтуючись на початкових даних великого дослідження, що її експериментальна вакцина більш ніж на 90% ефективна в запобіганні COVID-19.

"В очах трейдерів вакцина допоможе уникнути необхідності у блокуваннях в майбутньому і поверне людей на вулиці, що дозволить відновлення автомобільного та повітряного транспорту", - сказав глава нафтових ринків Rystad Energy Бьорнар Тонхауген.

Як зазначив Томас Хейс, керуючий член Great Hill Capital Llc в Нью-Йорку, ефективність вакцини набагато перевершила навіть найсміливіші з оптимістичних очікувань, і ринок це відображає.

"Криза підходить до кінця, і правила гри змінюються", - додав він.

Як повідомляло РБК-Україна, світові фондові індекси злетіли до рекордних значень після того, як компанія Pfizer 9 листопада заявила, що її експериментальна вакцина більш ніж на 90% ефективна в запобіганні COVID-19.

Нагадаємо, ціни на нафту виросли на 2% у понеділок, 9 листопада, а ф'ючерси на нафту Brent перевищили 40 доларів за барель після того, як Джо Байден став президентом США.

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