Нафта падає: зростання випадків COVID-19 переважає оптимізм щодо вакцин

Фото: видобуток нафти (OilNow)

Ціни на нафту знизилися в четвер, 19 листопада, втративши частину прибутку в порівнянні з попереднім днем. Зростання числа випадків коронавірусу і більш жорсткі економічні обмеження у всьому світі викликали побоювання з приводу уповільнення попиту на паливо, переваживши оптимістичні новини про вакцини.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent на січень знизилися на 1,20%, до 43,81 доларів за барель до 12:10 за київським часом, а ціна на нафту марки WTI з постачанням в грудні впав на 0,69%, до 41,13 доларів.

"Поширення коронавірусної інфекції та нові обмеження у Сполучених Штатах та інших частинах світу негативно позначаються на настроях ринку, оскільки це може понизити попит на паливо", - сказав Кадзухіко Сайто, головний аналітик Fujitomi Co.

Кількість померлих від COVID-19 у США в середу перевищила новий похмурий кордон - 250 тисяч осіб. Щоденні випадки захворювання коронавірусом в Токіо і Південної Кореї досягли нового максимуму, а Австралія повідомила про дуже заразний штам вірусу, який викликав блокування в масштабах штату.

Побоювання з приводу економічного збитку, пов'язаного з коронавірусом, затьмарили оптимістичні новини від Pfizer і BioNTech, які в наступному місяці будуть домагатися дозволу в США і Європі на свої вакцини проти COVID-19.

"Слабкість світових фондових ринків на тлі зростаючого занепокоєння з приводу зростаючої пандемії також посилила побоювання з приводу уповільнення споживання і попиту на паливо", - сказав Сатору Йошида, аналітик Rakuten Securities.

Азіатські акції знизилися з рекордних максимумів у четвер, оскільки розширення обмежень COVID-19 у США вплинуло на Уолл-стріт.

ОПЕК+, в яку входять Організація країн-експортерів нафти, Росія та інші виробники, повинна обговорити політику на повномасштабному засіданні міністрів, яке відбудеться 30 листопада та 1 грудня. Члени ОПЕК + схиляються до того, щоб відкласти поточний план зі збільшення видобутку в січні на 2 млн барелів на добу.

Нагадаємо, Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) знизило прогноз попиту на нафту на 2020 рік. Згідно з прогнозом, малоймовірно, що вакцини істотно підвищать попит до наступного року.

Як повідомляло РБК-Україна, ціни на нафту 16 листопада підскочили більш ніж на 4% після того, як компанія Moderna заявила, що її експериментальна вакцина на 94,5% ефективна в запобіганні COVID-19.