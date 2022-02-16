Нафта дорожчає через збереження небезпеки російської агресії

Нафта Brent подорожчала на 0,6 до 93,86 доларів за барель. Напередодні ціна впала на 3,3% після того, як Росія оголосила про часткове відведення своїх військ. Нафта марки піднялася на 0,6% до 92,64 доларів за барель. Еталон завершив сесію у вівторок падінням на 3,6%.

Обидва контракти досягли свого максимуму з вересня 2014 року в понеділок: Brent досягла 96,78 доларів, а WTI досягла 95,82 долара.

Ціна на нафту марки Brent зросла на 50% у 2021 році, а ціна на нафту марки WTI зросла приблизно на 60%, оскільки глобальне відновлення попиту через пандемію COVID-19 призвело до обмеження пропозиції.

Москва у вівторок оголосила про часткове виведення військ від кордонів України, але генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив у середу, що в Альянсі не спостерігається ніякої деескалації, а скоріше Росія продовжує нарощування військової потужності.

"Ризик повномасштабного вторгнення трохи зменшився. Але ми навряд чи відступимо від нинішнього статус-кво", - сказав Б'ярне Шилдроп, головний аналітик з сировинних товарів в SEB в Осло.