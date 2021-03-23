Нафта дешевшає через загрозу третьої хвилі COVID-19

Травневі ф'ючерси на нафту марки Brent впали 1,52%, до 63,64 доларів за барель до 11:00 за київським часом. Ф'ючерси на нафту марки WTI з поставкою в травні знизилися на 1,53%, до 60,62 доларів за барель.

Як зазначив, Метт Стенлі, паливний брокер Star Fuels в Дубаї, відновлення попиту на нафту в другому півріччі виглядає сумнівним, оскільки локдауни залишаються на порядку денному.

Розширені локдауни викликані загрозою третьої хвилі інфекцій з новим варіантом вірусу на континенті. Німеччина, найбільший споживач нафти в Європі, продовжує карантин до 18 квітня і просить громадян залишатися вдома, щоб спробувати зупинити третю хвилю пандемії COVID-19.

Минулого тижня Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) знизило прогноз попиту на сиру нафту у 2021 році на 2,5 млн барелів на добу, в той час як, за прогнозами МЕА, світові поставки нафти перевищить попит у другій половині року.

Фізичні ринки сирої нафти вказують на те, що попит нижчою, в набагато більшою мірою, ніж на ф'ючерсному ринку. У понеділок Нігерія, найбільший виробник нафти в Африці, знизила офіційні відпускні ціни на квітневі поставки. Ангола, другий за величиною виробник на континенті і ключовий постачальник в Китай, як і раніше має кілька непроданих квітневих вантажів, що свідчить про відсутність інтересу з боку китайських нафтопереробних підприємств.