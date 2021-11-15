Нафта дешевшає через очікування збільшення пропозиції і падіння попиту у зв'язку з COVID-19

Світові ціни на нафту знижуються в понеділок, 15 листопада, на очікуваннях збільшення пропозиції. Більш високі витрати на енергію та збільшення кількості випадків COVID-19 також впливають на попит.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters .

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 0,8%, до 81,54 доларів за барель, нафта марки WTI подешевшала 0,7% до 80,24 доларів за барель.

Ринки нафти падають протягом останніх трьох тижнів через зміцнення долара і чуток про те, що адміністрація президента Джо Байдена може відкрити стратегічний нафтовий резерв США для зниження цін.

"Білий дім обговорює, як впоратися з більш високою інфляцією, при цьому деякі офіційні особи закликають задіяти стратегічний резерв або зупинити експорт з США", - йдеться у звіті аналітиків ANZ.

Енергетичні компанії США на цьому тижні додали бурові установки для видобутку нафти і природного газу протягом третього тижня поспіль, при цьому ціни на сиру нафту коливаються близько семирічного максимуму, що спонукало деяких бурильників повернутися на майданчик.

Кількість бурових установок для видобутку нафти і газу, ранній індикатор майбутнього видобутку, зросла на шість до 556 за тиждень до 12 листопада, найвищого рівня з квітня 2020 року, повідомила в п'ятницю Енергосервісна компанія Baker Hughes Co.

Тим часом, Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) минулого тижня знизила прогноз світового попиту на нафту на четвертий квартал на 330 тис.барелів на добу в порівнянні з минулим місяцем, оскільки високі ціни на енергоносії перешкоджали відновленню економіки після пандемії COVID-19.

Європа знову стала епіцентром пандемії COVID-19, що спонукало деякі уряди розглянути питання про повторне введення непопулярних обмежень, в той час як Китай бореться з поширенням найбільшої спалаху, викликаної варіантом "Дельта".