Нафта дешевшає через побоювання з приводу ефективності вакцин проти штаму "Омікрон"

Глава виробника ліків Moderna повідомив Financial Times, що вакцини від COVID-19 навряд чи будуть настільки ж ефективні проти штаму коронавірусу Omicron, як проти штаму Delta.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали 3,2% до 71,12 доларів за барель. Ф'ючерси на нафту марки WTI подешевшали 3,1% до 67,80 доларів за барель

Коментарі генерального директора Moderna стали лише каталізатором для ринку, який і без того був слабким, сказав Сінгапурський нафтовий трейдер, який відмовився називати своє ім'я через політику компанії.

Нафта впала приблизно на 12% у п'ятницю разом з іншими ринками через побоювання, що сильно мутований "Омікрон" викличе нові обмеження і підірве світове зростання, що завдасть шкоди попиту на нафту.

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила в понеділок, що "Омікрон" представляє дуже високий ризик сплеску інфекції, і кілька країн посилили обмеження на поїздки. Поки неясно, наскільки серйозний новий штам і чи зможе він протистояти існуючим вакцинам.

У зв'язку з неясними перспективами попиту зростають очікування того, що Організація країн-експортерів нафти, Росія і їх союзники (ОПЕК+) призупинять плани щодо збільшення пропозиції на 400 тис.барелів на добу в січні.

"Ми думаємо, що група схилиться до припинення зростання видобутку у світлі штаму "Омікрон" і випуску нафтових запасів основними споживачами нафти", - йдеться в записці сировинного аналітика Commonwealth Bank Вівек Дхар.