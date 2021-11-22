Нафта дешевшає через нові обмеження у зв'язку з COVID-19 в Європі

Нафтові ф'ючерси на відкритті торгів впали приблизно на 1%, в результаті чого нафта марки Brent і WTI досягли семитижневих мінімумів в 78,05 і 74,76 доларів відповідно на тлі побоювань з приводу надлишкової пропозиції.

"Є питання з приводу стійкості Європи та європейської економіки. Побоювання посилюються протестами і рівнем зараження, що спостерігалися в минулі вихідні", - сказав Родріго Катріл, стратег з National Australia Bank в Сіднеї.

Євро впав на 0,2% до 1,1280 долара, що близько до 16-місячного мінімуму. Єдина валюта була основним двигуном на ринках на останніх сесіях, оскільки інвестори роблять ставку на те, що економіка Європи значно відстає від відновлення економіки США.

Активи-притулки, такі як облігації, золото та ієна, також виграли від обережного тону на фінансових ринках останнім часом.

У понеділок Австрія почала своє четверте блокування. Сусідня Німеччина попередила, що може наслідувати її приклад. Протести проти обмежень відбулися по всьому континенту.