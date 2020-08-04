Нафта дешевшає через нової хвилі випадків коронавіруса

Ціни на нафту знизилися у вівторок, 4 серпня, на тлі побоювань з приводу попиту. Нова хвиля випадків коронавірусу призвела до посилення карантинних заходів, а країни ОПЕК+ збільшують видобуток.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Нафту марки Brent подешевшала на 0,34% до 44,00 доларів за барель 10:40 за київським часом, нафта WTI знизилася на 0,29% до 40,89 доларів за барель. Напередодні Brent виросла на 1,5%, а WTI на 1,8% після виходу перевершили прогнози даних щодо ділової активності в Азії, Європі та США.

"Що стосується попиту, то у нас були досить обнадійливі дані про світовому виробництві... але є ще досить багато свідчень того, що відновлення попиту на нафту застопорилося на багатьох ринках з поверненням COVID-19", - сказав Лахлан Шоу з National Australia Bank.

Попит на паливо знижується через посилення обмежень, покликаних зупинити поширення вірусу, в таких містах, як Маніла і Мельбурн, а Норвегія припинила рух круїзних суден.

Водночас група ОПЕК+ в серпні збільшує видобуток, що додасть близько 1,5 млн барелів на добу до світової пропозиції. Американські виробники також планують відновити призупинене виробництво, а запаси залишаються поблизу рекордних максимумів.

Нагадаємо, Організація країн-експортерів нафти і її союзники (група ОПЕК+) домовилися 15 липня скоротити масштаби скорочення видобутку нафти з серпня.

Країни ОПЕК+ знизять свої скорочення до 7,7 млн барелів на добу, в той час як зараз діють скорочення на 9,7 млн барелів на добу.

Зазначимо, за даними НБУ, з липні 2020 року ситуація на світових товарних та фінансових ринках поліпшувалася на тлі подальшого зняття карантинних обмежень в ряді країн.