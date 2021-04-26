Нафта дешевшає на тлі сплеску COVID-19 в Індії

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 1,06%, до 65,41 доларів за барель до 10:00 за київським часом, ф'ючерси на нафту марки WTI знизилися на 1.05%, до 61,49 доларів за барель. Минулого тижня ціни на обидві марки впали приблизно на 1%.

"Настрої учасників ринку впали через побоювання, що зростання числа випадків COVID - 19 в деяких країнах, особливо в Індії, призведе до скорочення попиту на паливо", - сказав Казухіко Сайто, головний аналітик товарного брокера Fujitomi Co.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді закликав усіх громадян пройти вакцинацію і проявляти обережність, заявивши, що в неділю Індію потряс "шторм" інфекцій, оскільки країна встановила новий світовий рекорд за кількістю заражень COVID-19 за день.

У Японії, четвертому за величиною покупцеві нафти у світі, в неділю почалося третє надзвичайне становище в Токіо, Осаці і двох інших префектурах, що торкнулося майже чверть населення, оскільки країна намагається боротися з різким зростанням числа хворих.

"Інвестори, в тому числі спекулянти, останнім часом переводять кошти з ринків нафти на ринки зерна, оскільки волатильність цін на кукурудзу та інші зернові культури була набагато вище", - сказав Сайто з Fujitomi.

Кукурудза, пшениця і соя в Чикаго досягли минулого тижня багаторічних максимумів, оскільки побоювання з приводу шкоди, завданої холодною погодою посівам в зерновому поясі США, підтримали ціни. На ціни впливають також очікування більш широкого використання сільськогосподарських продуктів для виробництва біопалива.

"Відбулися технічні коригування, оскільки ралі нафтових ринків було перебільшено, а ОПЕК + має намір додати поставки з травня", - сказав Наохіро Ніймура, партнер Market risk Advisory.

"У майбутньому ціна на нафту марки Brent може впасти приблизно до 60 доларів за барель, оскільки відновлення попиту, ймовірно, буде обмежено", - додав він.

Організація країн-експортерів нафти і союзники на чолі з Росією, група, відома як ОПЕК+, здивувала ринок на своєму засіданні 1 квітня, погодившись послабити обмеження видобутку на 350 тис.барелів на добу в травні, ще на 350 тис. барелів на добу в червні і близько 400 тис. барелів на добу або близько того в липні.

ОПЕК + проведе на цьому тижні в основному технічну нараду, і минулого тижня російський віце-прем'єр і джерела ОПЕК + заявили, що серйозні зміни в політиці малоймовірні.