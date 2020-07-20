Нафта дешевшає на тлі зростання випадків коронавіруса у всьому світі

Ціни на нафту в понеділок, 20 липня, знижуються. Ціни реагують на перспективу того, що відновлення попиту на паливо може бути зірвано зростанням темпів коронавірусної інфекції у всьому світі.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Нафта марки Brent подешевшала на 1,30% до 42,58 доларів за барель до 10:00 за київським часом, нафта WTI знизилася на 1,26% до 40,08 доларів за барель.

"Ризик другої хвилі COVID-19 для світового зростання стає все більш імовірним з кожним днем", - сказав Джеффрі Хеллі, старший аналітик ринку в OANDA.

За останніми даними, понад 14,5 млн людей заражені новим коронавірусом у всьому світі і більш 604 тисяч осіб померли від COVID-19.

Хоча попит на паливо відновився після 30-відсоткового падіння в квітні після того, як країни в усьому світі ввели суворі обмеження його використання все ще нижче допандемічного рівня . Роздрібний попит на бензин у США знову падає по мірі зростання інфекцій.

Офіційні дані, представлені в понеділок, показали, що імпорт нафти в Японії в червні скоротився на 14,7% порівняно з тим же місяцем минулого року. Падіння було не таким вираженим, як у травні, коли вони впали на 25% в річному обчисленні.

Тим не менш, експорт з третьої за величиною економіки в світі впав з двозначним зниженням протягом четвертого місяця поспіль, оскільки пандемія коронавірусу сильно вплинула на світовий попит.

Нагадаємо, Організація країн-експортерів нафти і її союзники (група ОПЕК+) домовилися 15 липня скоротити масштаби скорочення видобутку нафти з серпня.

Країни ОПЕК+ знизять свої скорочення до 7,7 млн барелів на добу, в той час як зараз діють скорочення на 9,7 млн барелів на добу.

Як повідомляло РБК-Україна, з-за падіння цін на нафту імпорт паливно-енергетичних товарів в Україну за перше півріччя 2020 року впав на 27% до 3,966 млрд доларів.