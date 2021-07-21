Нафта дешевшає на тлі поширення штаму коронавірусу Delta

Світові ціни на нафту знижуються в середу, 21 липня. На ринку посилилися побоювання з приводу зростання випадків COVID-19, потенційно знижують попит на паливо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters .

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 0,3%, до 69,15 долара за барель до 10:15 за київським часом. Ф'ючерси на нафту марки WTI опустилися на 0,3% до 67,01 доларів.

Угода Організації країн-експортерів нафти і її союзників (ОПЕК+) щодо збільшення пропозиції на 400 тис.барелів на добу кожен місяць з серпня по грудень викликало падіння цін на нафту в понеділок. Воно посилилося побоюваннями зростання заражень штамом Delta, яке набирає обертів на великих ринках, таких як США, Великобританія і Японія.

У той час як попит на паливо покращився в пікові літні місяці, зростання числа випадків COVID-19 позначається на перспективах попиту.

"Страх над Delta досить міцно стримує настрої на ринку нафти, поставивши великий знак питання в повідомлення про відновлення попиту за останні кілька тижнів", - сказала Вандана Харі, енергетичний аналітик Vanda Insights.

"Нафта може трохи підрости в найближчі дні, але важко очікувати, що ціни вийдуть на більш високі орбіти найближчим часом", - сказала Харі.

Хоча очікується, що світовий попит в серпні складе в середньому 99,6 млн барелів на добу, що на 5,4 млн барелів на добу більше, ніж у квітні, "ми бачимо, що попит в четвертому кварталі 2021 відновиться ще на 330 тисяч в порівнянні з нормалізованим базовим рівнем 2019 року, оскільки в Північній півкулі і пік сезону подорожей вже позаду", - відзначають аналітики JP Morgan.